Происшествия

Полицейские изъяли фальшивые купюры в псковских банках

Три пятитысячные и две тысячерублевые банкноты с признаками подделки изъяли полицейские в псковских финансовых учреждениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!», - добавили в пресс-службе УМВД.