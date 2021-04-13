Происшествия

Почти полтора миллиона рублей перевел пскович на счет мошенников

Около полутора миллионов рублей перевел пскович на счет мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 апреля 45-летнему псковичу позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что злоумышленники пытаются завладеть его деньгами, и предложил жителю Пскова самому взять кредит на максимальную сумму, чтобы исчерпать кредитный потенциал, а затем обналиченные средства перевести через банкомат на «безопасный счет».

Горожанин последовал этим рекомендациям незнакомца и перевел на указанный счет в общей сложности 1 млн 453 тысячи рублей. Когда мужчина убедился, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью к стражам порядка.

Жертвами дистанционного мошенничества за последние дни также стали жители Великих Лук, Печор и Порхова. В настоящее время по всем фактам возбудили уголовное дело, выясняют обстоятельства.