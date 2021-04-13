Происшествия

Бежаницкого убийцу, спалившего баню вместе с трупом жертвы, отправили за решетку на 9 лет

15 апреля Бежаницким районным судом Псковской области рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, судом установлено, что в ночь с 3 на 4 июля 2020 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства, в ходе совместного употребления спиртных напитков с мужчиной, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений решил его убить.

Осуществляя свои преступные намерения, он нанес мужчине один удар ножом в область шеи, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. С целью скрыть следы преступления обвиняемый совершил поджог бани вместе с трупом, а затем покинул место происшествия. В результате его противоправных действий баня стоимостью 80000 рублей была полностью уничтожена огнем.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении по факту убийства признал частично, пояснив, что не желал смерти потерпевшему. По факту умышленного уничтожения чужого имущества с причинением значительного ущерба - признал полностью.

При назначении наказания судом учтены такие смягчающие наказание обстоятельства как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, раскаяние в содеянном, а также частичное признание вины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, полное признание вины по ч.1 ст.167 УК РФ.

Судом также учтено, что мужчина совершил данные преступления в период условного осуждения, что свидетельствует о его склонности к противоправному поведению.

Приговором суда он признан виновным в совершении указанных преступлений, по совокупности преступлений и по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.