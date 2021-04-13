Происшествия

Сигареты под видом угля пытались провезти через границу псковичи

Четырех жителей Псковской области привлекли к уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Житель города Пыталово и три жителя города Пскова арендовали грузовое транспортное средство для перемещения на территорию Латвийской Республики табачных изделий стоимостью более 1 700 000 рублей. Контрабандный товар они упаковали в мешки из-под древесного угля.

Их транспортное средство, в котором согласно представленному таможенному органу таможенной декларации перемещался товар «уголь древесный», прибыло на таможенный пост МАПП «Убылинка» Псковской таможни на выезд из Российской Федерации 23 апреля 2019 года, однако в ходе таможенного досмотра контрабандные табачные изделия обнаружили и изъяли.

Суд назначил каждому из виновных наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.