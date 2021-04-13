Происшествия

Многодетную псковичку отправили в тюрьму за наркопреступления

33-летнюю жительницу Пскова приговорили к лишению свободы за несколько наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В составе преступного сообщества виновная приобретала краску в аэрозольных распылителях и изготавливала трафареты для граффити, содержащие шаблоны надписей с именем сайта для продажи наркотических средств и информационных ресурсов сервиса Теlеgrаm, наносила граффити с именем сайта для продажи наркотических средств на стены жилых домов, зданий и поверхность иных сооружений, расположенных в Пскове, Псковском районе Острове и Порхове, рассказали в ведомстве.

Кроме того, она выявляла причины и условия, препятствующие бесперебойной торговле наркотическими средствами, извлекала из мест закладок, расположенных на территории Пскова и Псковского района, наркотические средства, о необнаружении которых ей в ходе переписки в сети «Интернет» сообщали покупатели. Также виновная незаконно сбывала наркотические средства для обеспечения функциональной деятельности преступного сообщества (преступной организации) лицам, которые выполняли ее поручения, связанные с нанесением граффити с именем сайта.

В составе преступного сообщества при отсутствии договоренности с другими его участниками она совершила 4 особо тяжких преступления по незаконному сбыту наркотических средств для обеспечения функциональной деятельности этого сообщества.

Псковский городской суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, трех преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1, одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 и одного преступления по части 1 статьи 228 УК РФ (участие в преступном сообществе; незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере организованной группой; покушение на незаконный сбыт в значительном размере организованной группой; незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере).

«Осужденная ранее была судима за аналогичное преступление и данные преступления совершила в период отбытия наказания по предыдущему преступлению и отрицательно характеризовалась по месту жительства», - рассказали в прокуратуре.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, оказание содействия правоохранительным органам при изобличении и уголовном преследовании лиц причастных к иным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, наличие на иждивении троих малолетних детей, наличие ряда хронических заболеваний, состояние ее здоровья, а также состояние здоровья ее детей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд окончательно назначил распространителю наркотических средств наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.