Происшествия

В Себеже пресекли контрабанду более 7 тысяч пачек сигарет

Попытку незаконного перемещения через государственную границу России партии табачной продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Контрабандный товар обнаружили при оформлении грузового состава, следовавшего в Латвию. В одном из бункерных вагонов с минеральным удобрением было укрыто более 7,4 тысяч пачек табачной продукции, упакованных в прямоугольные брикеты, обмотанные полиэтиленом черного цвета. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 450 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы. В настоящее время проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.