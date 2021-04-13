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Из-за ссоры с женой-псковичкой гражданин Эстонии лишился вида на жительства в РФ

Печорский районный суд признал незаконным решение областного УМВД России об аннулировании вида на жительство в РФ в отношении гражданина Эстонии. Соответствующее административное дело суд рассмотрел 9 апреля по иску лишенного вида на жительства мужчины, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Заявленные требования истец мотивировал тем, что на территории РФ он проживает более 25 лет и имеет регистрацию по месту проживания, вид на жительство иностранного гражданина, состоит в зарегистрированном браке с гражданкой РФ. Его сестра и племянник проживают на территории РФ, являются гражданами РФ. Кроме того, в Эстонии у него отсутствует жилье, родственники, с которыми он поддерживает отношения.

Основанием для аннулирования вида на жительство стала ссора с супругой, которая вызвала сотрудников полиции. В отношении мужчины были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1. КоАП РФ (мелкое хулиганство), вынесены постановления и назначен штраф. Постановления не обжаловались. С данным решением мужчина не согласился, так как оно нарушает его права и права членов его семьи – граждан РФ.

Установлено, что правовые последствия аннулирования вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации представляют для административного истца серьезное вмешательство в сферу семейной, личной жизни, что нарушает основополагающие принципы, закрепленные в Конвенции о защите прав человека и основных свобод.