Происшествия

Преступность в Псковской области снизилась почти на 14%

Число зарегистрированных преступлений в Псковской области снизилось на 13,9% в первом квартале текущего года. Об этом говорилось на заседании коллегии регионального УМВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ведомства.

Общая раскрываемость преступлений возросла, также сохранились тенденции снижения удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, группой лиц, в том числе по предварительному сговору, в состоянии алкогольного опьянения. На 15,5% снизилось общее количество краж. Отмечено также сокращение основных показателей аварийности на дорогах области.

Кроме того, на коллегии рассмотрели состояние служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел области, определили меры по дальнейшему их укреплению. По обсуждаемым вопросам заслушали ряд руководителей территориальных ОМВД.

Затем состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников.