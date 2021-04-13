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Преступность в Псковской области снизилась почти на 14%

16.04.2021 18:59|ПсковКомментариев: 0

Число зарегистрированных преступлений в Псковской области снизилось на 13,9% в первом квартале текущего года. Об этом говорилось на заседании коллегии регионального УМВД России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного ведомства.

Общая раскрываемость преступлений возросла, также сохранились тенденции снижения удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, группой лиц, в том числе по предварительному сговору, в состоянии алкогольного опьянения. На 15,5% снизилось общее количество краж. Отмечено также сокращение основных показателей аварийности на дорогах области.

Кроме того, на коллегии рассмотрели состояние служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел области, определили меры по дальнейшему их укреплению. По обсуждаемым вопросам заслушали ряд руководителей территориальных ОМВД.

Затем состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников.

Теги: #умвд россии по псковской области #преступность
Источник: Псковская Лента Новостей
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