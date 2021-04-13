Происшествия

В Псковской области задержаны нетрезвые водители-рецидивисты

Сотрудниками ДПС ГИБДД в ходе проводимых мероприятий в Локне и Новоржеве установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, вечером 14 апреля у дома по улице Чайковского в поселке Локня полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ-2115». Выяснилось, что легковушкой управляла 47-летняя жительница Локнянского района. И у нее имелись признаки алкогольного опьянения.

А 15 апреля в городе Новоржеве по улице Некрасова на автомашине «УАЗ» следовал местный житель, 1973 года рождения. И он был «под градусом». По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.