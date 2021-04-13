Происшествия

Полиция Псковской области продолжает розыск пожилой великолучанки

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшей без вести Королевой Галины Павловны,1951 года рождения. По имеющимся данным, 23 августа 2019 года она ушла из дома. И до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: на вид 70-75 лет, рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Г.П. Королевой, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.