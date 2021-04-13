Происшествия

Псковичка лишилась 294 тыс. рублей после разговора с незнакомцем

Жители Пскова и Великих Лук поддались на уловки лже - сотрудников банков и лишились денег. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 26-летней псковичке 12 апреля позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что некие злоумышленники, якобы, пытаются оформить на нее кредит. И под предлогом предотвращения этого противоправного деяния завладел деньгами горожанки в сумме 294 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Еще одной жертвой мнимого банковского служащего 15 апреля стал житель Великих Лук, 1975 года рождения. Неизвестный злоумышленник путем обмана под предлогом, якобы, предотвращения несанкционированного оформления кредита похитил 285 тысяч рублей. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.