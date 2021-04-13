Происшествия

В Островском районе пожар подошел близко к «линии Сталина». ФОТО

В Островском районе в деревне Холматка пожар подошел близко к «линии Сталина». Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, пал травы подобрался к музейной экспозиции.

На месте работает одна пожарная машина.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей директор Военно-исторического музея Петр Гринчук, огонь не подпустили близко к экспозиции. На момент публикации продолжает работу пожарная служба. По словам директора, угрозы имуществу музея нет.

Линия Сталина, или Линия обороны Сталина - филиал военно-исторического музея Псковской области удаленный от Острова на 35 км. «Линии Сталина» включает фрагмент системы узловых оборонительных сооружений на «старой» (до 1939 года) границе СССР, состоявшей из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Черного моря.