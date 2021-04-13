Происшествия

Жилой дом подожгли в Гдовском районе

Жилой дом подожгли в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 17 апреля в 04.13. В деревне Лобановщина сгорел жилой дом. В хозяйственной постройке сгорела кровля по всей площади, помещение закопчено по всей площади. Причина пожара - поджог. Спасен жилой дом.

Еще несколько пожаров произошло за 17 апреля в Гдовском и других районах Псковской области. В 12.44 в Псковском районе в садоводческом товариществе «Лесные поляны» в дачном доме кровля сгорела по всей площади. Помещение выгорело изнутри по всей площади, сгорела хозпостройка. Причина пожара - аварийный режим работы электросети в доме.

В 12.53 в деревне Заполье Плюсского района сгорел жилой дом и хозпостройка из-за короткого замыкания электропроводки на кухне в доме. Спасены два дома, две хозпостройки, гараж.

В 20.49 в деревне Сошня Гдовского района дачный дом выгорел изнутри по всей площади. Причина - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи

В 21.05 в Печорском районе в деревне Козье Загорье в бане огнем повреждены потолок и стена из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 02.38 18 апреля в Порховском районе в деревне Гверстно сгорела баня из-за неисправности дымохода. Спасены жилой дом, две хозпостройки.

Причина пожара по всех случаях указана предварительно.