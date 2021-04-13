Происшествия

13 артснарядов нашли в псковской деревне Жидилов Бор

13 артиллерийских снарядов калибра 76 мм обнаружили вблизи деревни Жидилов Бор (Псковский район). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За выходные дни были найдены еще несколько взрывоопасных предметов. Так, в Стругах Красных на улице Лесной обнаружили гранату М-39. Группа разминирования поисково-спасательного отряда Великих Лук выезжала на улицу Золотковскую, где был найден 105-миллиметровый снаряд

Специалисты МЧС выезжали для идентификации взрывоопасных предметов. Обезвреживанием занимались военные специалисты.