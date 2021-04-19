Происшествия

Двое россиян попытались незаконно попасть в Эстонию в Печорском районе

Двое граждан России попытались незаконно пересечь государственную границу России в Печорском районе, в обход пунктов пропуска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники задержали двух молодых людей 1982 и 1996 годов, следовавших в сторону Эстонии, недалеко от автомобильного пункта пропуска Куничина Гора, в нескольких сотнях метров от государственной границы.

Мужчины пояснили, что планировали попасть на территорию сопредельного государства для дальнейшего трудоустройства, но документов и законных оснований для этого не имели.

Приехав в Псковскую область, они направились в приграничный район и стали интересоваться, где проходит государственная граница и как незаметно для пограничников попасть в Эстонию. О подозрительных незнакомцах пограничникам сообщили бдительные местные жители, рассказали в ведомстве.

По результатам проведенных административно-процессуальных действий нарушителей привлекли к ответственности в соответствии с российским законодательством.