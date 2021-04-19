Происшествия

Жительница Бежаниц под угрозой ножа отдала разбойнику золотые серьги

48-летняя жительница Бежаниц лишилась ювелирных изделий в результате разбойного нападения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 18 апреля в поселке Бежаницы в дом на улице Труда, где в гостях у знакомой находилась потерпевшая, зашел мужчина. Угрожая ножом, злоумышленник похитил у нее золотые серьги и скрылся. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники местной полиции установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 1979 года рождения. Выяснилось, что похищенное он успел продать. «Тем не менее в настоящее время серьги обнаружены и изъяты», - отметили в ведомстве.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.