Происшествия

Работу нелегальной кальянной пресекли в Пскове

Работу нелегальной кальянной пресекли полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В кальянной, расположенной в доме на улице Рокоссовского, в вечернее время сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову установили факт предоставления посетителям услуги по курению кальяна.

Работа досуговых учреждений в Пскове ограничена указом губернатора Псковской области №30 от 15 марта 2020 года.

Региональное УМВД напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения действующих ограничений, касающихся работы предприятий общепита и организации массовых развлекательных мероприятий, введенных в регионе в связи пандемией коронавируса.