Происшествия

В Пскове супружескую пару будут судить за нападение на полицейского

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении супругов в возрасте 49 и 50 лет. Каждый из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 24 декабря 2020 года в одной из квартир на улице Клавы Назаровой в Пскове обвиняемые вдвоем напали на полицейского, который прибыл по сообщению о скандале между братом и его сестрой по поводу спорной квартиры, которая осталась после смерти их матери.

Дебоширы нанесли представителю власти множество ударов руками и ногами по различным частям тела, испортили форменное обмундирование. Несмотря на это, они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.