Происшествия

Нарушение санитарных правил выявили в великолукском техникуме

Великолукская транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения прав студентов в Великолукском техникуме железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что складское помещение техникума для хранения продуктов не оборудовано приборами измерения относительной влажности, не ведется журнал учета температурного режима холодильного оборудования. Кроме того, работник столовой не прошел медицинский осмотр.

В этой связи прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). Рассмотрение дела и устранение нарушений контролируются.