Происшествия

На границе с Латвией у мужчины изъяли более 150 электронных сигарет

В кабине водителя грузового автомобиля сотрудники таможенного поста «‎Убылинка» на российско-латвийской границе обнаружили незадекларированный товар стоимостью более 300 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления со ссылкой на пресс-службу Псковской таможни.

Гражданин Российской Федерации, выезжая в Латвию, не задекларировал и не представил таможенному контролю 10 упаковок новых наушников и 151 одноразовую электронную сигарету с различными ароматами.

«‎Пояснения водителя, что приобретенные для себя товары он забыл оставить дома до поездки в Латвию, не являются оправданием нарушения таможенного законодательства. Данная партия товара не относится к товарам для личного пользования и должна быть задекларирована в общем порядке с подачей декларации на товары», - отметил начальник таможенного поста МАПП «‎Убылинка» Роман Сушинский.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении.