Происшествия

За вылов 143 лещей, карася и щуки псковские рыбаки заплатят более 1 млн рублей

Двух жителей Палкинского и Печорского районов привлекли к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В акватории Кулейского залива Псковского озера, относящейся к особо охраняемой природной территории регионального значения, подсудимые тремя ставными лесковыми рыболовными сетями поймали 143 леща, 1 карася и 1 щуку, причинив ущерб водным биологическим ресурсам Псковского озера на общую сумму 145 100 рублей. Отметим, что согласно заключениям рыбохозяйственной и ихтиологической экспертиз, снасти, которые использовали обвиняемые, являются запрещенным орудием лова.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления не признали. Однако, материалы дела, свидетельские показания, показания эксперта, просмотренная в ходе судебного заседания запись CD-R диска, фотографии, заключения экспертиз и вещественные доказательства доказали их вину в судебном заседании.

Мужчин признали виновными и назначили каждому наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей. Кроме того, удовлетворили гражданский иск Северо-Западного ТУ Федерального агентства по рыболовству. С осужденных решено взыскать в солидарном порядке в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам РФ, 145 100 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.