Происшествия

В Пскове спасли застрявшую на дереве кошку

Сотрудники МЧС на минувших выходных в Пскове спасли застрявшую на дереве кошку. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«Так, в минувшие выходные пушистая любимица, убегавшая от злых собак, оказалась загнанная высоко на дерево, - отметили в ведомстве. - Безуспешно пытаясь выманить животное с дерева, хозяева обратились в службу спасения. К месту вызова тут же была направлена автолестница из первой пожарно-спасательной части. Следом за ней прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. После того, как лестница была подана на спасение несчастного животного, к нему на встречу двинулся спасатель».

Напуганное животное едва удерживалось на вершине дерева, подчеркнули в пресс-службе. «Специалист МЧС действовал оперативно, поэтому ему все же удалось схватить беглянку. Кошка крепко вцепилась в своего спасителя, не веря своему счастью, и вскоре уже была передана в руки хозяйки, которая была безмерно благодарна спасателям», - добавили в ведомстве.