Происшествия

Древнюю китайскую вазу изъяли пограничники в Псковской области

Бронзовую вазу, возможно, являющуюся древней китайской реликвией XII века эпохи государства Цзинь, изъяли пограничники и таможенники в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел на выездном из России направлении, куда прибыл легковой автомобиль «Мицубиси» под управлением россиянина 1983 года рождения. В ходе осмотра транспортного средства в салоне среди личных вещей обнаружили бронзовую вазу.

Выявленный предмет передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.