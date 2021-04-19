Происшествия

Полицейские разыскивают пропавшую 9 лет назад псковичку

Полицейские разыскивают жительницу Пскова Юлию Свинцову 1968 года рождения, пропавшую в 2012 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, Юлия Свинцова на тот период проживала в районе Корытово.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, темно-русые короткие волосы (возможно, крашеные), прямые брови, серо-голубые глаза, прямой нос, тонкие губы. Особые приметы: уши с проколами.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии Свинцовой, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 8 (911) 351-26-80, 59-63-22 или 02.