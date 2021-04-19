Происшествия

В Великих Луках бывший работник медучреждения пришел к коллегам с ножом

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, угрожавшего ножом работнику медучреждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

19 апреля в 22:32 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в медицинском учреждении на улице Пушкина сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии установили, что бывший работник учреждения, в нетрезвом состоянии угрожал убийством дежурному врачу, демонстрируя нож.

Росгвардейцы задержали 33-летнего правонарушителя, а затем передали его сотрудникам территориального отдела полиции.