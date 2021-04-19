Происшествия

Супружеская пара обворовала магазин в Пскове

Супружеская пара обворовала магазин в Пскове 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение о том, что из охраняемого магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, росгвардейцы задержали супружескую пару, которая похитила 42 наименования продуктов питания и косметики. Общая сумма ущерба составила 4500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства 45-летнего мужчину и 32-летнюю женщину передали сотрудникам полиции.