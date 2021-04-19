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Великолукские полицейские задержали эксгибициониста

20.04.2021 16:19|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ГИБДД в Великих Луках задержали эксгибициониста 1977 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение от 13-летнего подростка о том, что около 20.00 у гаражей во дворе жилого дома на улице Ставского мужчина совершил развратные действия (эксгибиционизм) в отношение него и его друга-ровесника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину установил и задержал экипаж ГИБДД в составе инспектора дорожно-патрульной службы лейтенанта полиции Сергея Кузнецова и старшего инспектора лейтенанта полиции Евгения Баранова.

Полицейские получили информацию о розыске гражданина, который подозревается в преступлении на общем инструктаже перед заступлением на службу. А днем Евгению Баранову поступил звонок от знакомого, который сообщил, что у дома №11 на улице Золотковской припаркована автомашина, в которой находится мужчина, и он очень похож на разыскиваемого. Экипаж ГИБДД незамедлительно прибыл по указанному адресу и задержал подозреваемого.

Мужчину доставили в дежурную часть полиции. Ранее его судили за совершение аналогичного преступления и кражу. Он признался в содеянном. Эксгибициониста задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Следователи СК РФ по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 135 УК РФ (Развратные действия). Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #великие луки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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