Происшествия

Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз 24,5 тысяч детских игрушек

Попытку ввоза 24,5 тысяч детских игрушек без разрешительных документов пресекли сотрудники Псковской таможни. Оценочная стоимость продукции составила 5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Транспортное средство, следовавшее в Санкт-Петербург со стороны Белоруссии, остановили в Невельском районе. В ходе досмотра автомобиля таможенники обнаружили партию детских игрушек китайского производства, сведения о которых отсутствовали в представленных товаросопроводительных документах.

Кроме того, более половины товаров, 17 тысяч игрушек с логотипами L.O.L, Lego, Disney, Paw Patrol, Bakugan, имели признаки контрафактных. Правообладатели товарных знаков подтвердили факт нарушения их исключительных прав.

Товарную партию изъяли. В отношении фирмы-отправителя возбудили дело об административном правонарушении. Кроме того, 6 дел об административных правонарушениях возбудили по фактам незаконного использования товарного знака.