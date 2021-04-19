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Островский суд оставил без изменения приговор стрелявшему в людей мужчине

21.04.2021 10:10|ПсковКомментариев: 0

Островский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката на приговор мирового судьи по делу мужчины, стрелявшего в посетителей магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мужчину признали виновным и осудили за то, что в августе около одного из магазинов Острова он три раза выстрелил в находившегося там мужчину и один раз в женщину, что повлекло легкий вред здоровью. При этом подсудимый использовал огнестрельное оружие ограниченного поражения неустановленной марки и модели.

Виновному назначили наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Кроме того, в пользу пострадавшей с него взыскали 50 000 рублей, а в пользу пострадавшего - 60 000 рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Адвокат осужденного обратилась в Островский городской суд с апелляционной жалобой, в которой просила изменить приговор мирового судьи и снизить размер компенсации морального вреда, взысканного в пользу потерпевших.

В ходе рассмотрения дела установили, что суд обоснованно постановил взыскать с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда. Сумма, присужденная к взысканию в пользу потерпевших, представляется разумной и справедливой с учетом обстоятельств происшедшего, выводов проведенных по делу судебно-медицинских экспертиз по степени тяжести вреда здоровью потерпевших, страданий, понесенных потерпевшими, резюмировали в пресс-службе судов.

Апелляционным постановлением Островского городского суда приговор мирового судьи оставили без изменения.

Теги: #остров #суд #стрельба
Источник: Псковская Лента Новостей
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