Происшествия

Подозреваемая в краже псковичка попалась в сетевом магазине с бутылкой виски

Псковичку, подозреваемую в совершении кражи, задержали при попытке хищения товара из сетевого магазина. Она находилась в федеральном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

21 апреля наряд вневедомственной охраны прибыл по сигналу «Тревога» в магазин на Рижском проспекте. На месте происшествия росгвардейцы задержали 25-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала две пачки сливочного масла и бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали в отдел полиции.