Происшествия

Россельхознадзор пресек ввоз в Псковскую область 20 тонн кильки

Управление Россельхознадзора в Псковской области пресекло ввоз почти 20 тонн мороженой кильки. Продукция перемещалась с нарушениями технических регламентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Сотрудники управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 19,8 тонн мороженой кильки на российско-белорусском участке государственной границы РФ в деревне Долосцы. Товар следовал из Республики Беларусь в адрес оптовых компаний, расположенных в Санкт-Петербурге и занимающихся оптовой торговлей рыбой, ракообразными, моллюсками и консервами.

Государственные инспекторы управления установили нарушение требований технических регламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». По данным Россельхознадзора, 12149 кг мороженой кильки было произведено из 10200 кг охлажденной рыбы, то есть масса полученного в ходе заморозки продукта превышает массу использованного сырья на 16%. Проверяющие констатировали нарушение прослеживаемости товара.

Дальнейшее перемещение кильки по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, госинспекторы оформили акт о возврате груза.