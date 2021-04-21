Происшествия

Пациент умер в псковской инфекционной больнице

Сегодня, 21 апреля, утром в стационаре Псковской областной инфекционной больницы умер пациент. Как сообщается в официальном Telegram-канале региона, сейчас проводятся следственные действия.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что смерть пациента наступила в 6.00. «Есть несколько версий произошедшего, но они не связаны с профессиональной деятельностью медперсонала», - говорится в сообщении.

На месте работают представители УМВД, СК и криминалисты. Родственникам окажут психологическую помощь.