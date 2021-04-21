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Директора порховского предприятия оштрафовали за несвоевременную зарплату

21.04.2021 15:21|ПсковКомментариев: 0

По требованию прокурора Порховского района директор предприятия «Альфа» привлечен к административной ответственности за нарушения сроков выплаты заработной платы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса РФ, согласно которому заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установленный в том числе трудовым договором, фактически сроки выплаты заработной платы работникам организации не соблюдались.

Прокурором района в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Постановлением Государственной инспекции труда в Псковской области директор организации привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

Нарушения закона устранены.

Теги: #прокуратура #трудовое законодательство #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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