Происшествия

Николай Козловский: Поручения президента позволят стране выйти на новый уровень развития

Поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, позволят нашей стране выйти на качественно новый уровень развития. Такое мнение высказал глава города Великие Луки Николай Козловский, комментируя итоги послания.

Фото: luki.ru

«Внимательно прослушал ежегодное послание президента. Хочу отметить, что Владимир Владимирович охватил все вопросы, от решения которых напрямую зависит развитие и процветание нашей Родины: от поддержки экономики, бизнеса, науки до решения насущных проблем граждан и защиты интересов России на международной арене. Президент подчеркнул, что основа развития страны – в развитии регионов, и предложил серьезную поддержку субъектам Российской Федерации, в первую очередь, финансовую. Это и реструктуризация долгов и пролонгирование кредитных обязательств на срок до 15 лет. Все это положительно скажется на финансовой устойчивости региональных бюджетов», - отметил Николай Козловский.

Президент, по его мнению, «дал важный и очень правильный посыл для жителей России, который может придать дополнительный импульс для экономического развития страны, назвав предпринимателей созидателями». «Потому что, действительно, большинство предпринимателей по-настоящему болеют душой за свое дело. Они ведут социально ответственный бизнес. В период пандемии очень многие старались сохранить рабочие места. Я так же, как Владимир Владимирович, уверен, что представители малого и среднего предпринимательства будут способствовать мощному прорыву в развитии нашей экономики», - подчеркнул глава Великих Лук.

Также он отметил ряд решений Путина, касающихся социальных вопросов: «Нельзя не выделить решение главы нашего государства о расширении и продлении мер финансовой поддержки граждан, прежде всего, самых незащищенных слоев населения и семей с детьми. Предложение Владимира Владимировича о назначении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей всем семьям, в которых есть дети школьного возраста и будущие первоклассники – это очень важная социальная мера, аналогов которой нет ни в нашей истории, ни в мировой».

«Такие серьезные меры поддержки, да и в целом все пункты послания президента, говорят, в первую очередь, о том, что глава государства по-настоящему заботится обо всех жителях России, стремится создать все возможные условия для комфорта граждан и их благополучия, чтобы все в Российской Федерации жили счастливо», - убежден Николай Козловский.

Смотрите также За подводку газа до домохозяйства люди платить не должны - Путин

Также он поддержал позицию Владимира Путина и партии «Единая Россия» в вопросах газификации регионов. «Уверен, что озвученные президентом России поручения, позволят нашей стране выйти на совершенно новый качественный уровень развития», - заключил глава города.