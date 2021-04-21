Происшествия

Жителя поселка Локня оштрафовали за избиение сожительницы

24-летнего жителя поселка Локня привлекли к административной ответственности за побои. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

12 декабря подсудимый нанес около 10 ударов кулаками по голове и телу своей сожительницы, чем причинил ей физическую боль и телесные повреждения, которые не нанесли вреда ее здоровью.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Потерпевшая в судебное заседание не явилась, ходатайствовала о рассмотрении дела без ее участия. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.