Происшествия

Пскович избил прохожего арматурой за отказ угостить сигаретой

Псковича осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Приговор вынес 15 апреля Псковский городской суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что в июле 2020 года обвиняемый, находясь в центральном районе Пскова, обратился к выходящему из магазина с пачкой сигарет мужчине с просьбой одолжить сигарету. Потерпевший, ответив отказом, попытался удалиться, но злоумышленник преградил ему путь, достал из рюкзака кусок арматуры и нанес несколько ударов. В результате потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и перелом локтевых костей.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии общего режима, взыскав с него в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.