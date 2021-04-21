Происшествия

В Стругах Красных у лежащего на тротуаре мужчины украли бутылку и телефон

В Стругах Красных осудили мужчину, который ограбил прохожего, похитив у него бутылку вина и мобильный телефон. Соответствующее уголовное дело рассмотрел 19 апреля Стругокрасненский районный суд. Подсудимого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что вечером 20 ноября 2020 года подсудимый, находясь в п. Струги Красные, выхватил из руки лежащего на обочине автодороги мужчины бутылку вина, а также забрал лежащий на земле мобильный телефон, принадлежащий потерпевшему.

С похищенным имуществом подсудимый скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на сумму 11 000 руб.

В судебном заседании подсудимый свою вину в открытом хищении чужого имущества признал полностью, раскаялся в содеянном, возместил потерпевшему ущерб. Дело рассмотрено в особом порядке.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил.