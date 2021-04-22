Происшествия

Росгвардейцы предотвратили пожар в производственном помещении в Гдове

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Гдовскому району старший сержант полиции Сергей Нилов и младший сержант полиции Александр Ефремов предотвратили возгорание охраняемого объекта в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Оповещение о сработавшей пожарной сигнализации поступило на пульт дежурного пункта централизованного наблюдения 22 апреля около 5.00. Сигнал шел из производственного помещения на улице Ленинградской. Экипаж группы задержания выехал по адресу для проверки информации.

Прибыв на место происшествия через две минуты, росгвардейцы осмотрели территорию объекта и обнаружили очаг возгорания. Сотрудники незамедлительно обесточили здание и приступили к тушению начинавшегося пожара. Дежурный ПЦО передал информацию пожарным, которые незамедлительно приехали на место происшествия.

Совместными усилиями росгвардейцы и пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет.