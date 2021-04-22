Происшествия

Четырех браконьеров поймали в Полистовском заповеднике

Четырех браконьеров поймали в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Полистовского заповедника

«Государственные инспекторы Полистовского заповедника совместно с Рыбоохраной по Псковской области и полицией Бежаницкого района задержали четверых нарушителей в период нереста рыбы», - говорится в сообщении.

Нарушители использовали не только моторные плавательные средства, но и вылавливали рыбу с помощью сетей. С браконьерами провели профилактические беседы, а также составили три протокола об административном правонарушении.

«А за незаконную добычу водных биологических ресурсов в период нереста рыб на одного человека был составлен протокол об уголовном правонарушении. Все сети, плавательное средство и мотор были изъяты и доставлены в отделение полиции по Бежаницкому району», - отметили в пресс-службе.

Полистовский заповедник уже много лет сотрудничает с полицией Бежаницкого района, ГИМС и Рыбоохраной по Псковской области в направлении охраны водных биологических ресурсов. Два года назад был заключен договор с ГИМС и Рыбоохраной по Псковской области на проведение совместных рейдов по акватории озера Полисто и прилегающих к нему водоемов, вплоть до границ Новгородской области.

В пресс-службе напомнили, что в период нереста рыб, с 1 апреля по 15 июня, на всех водоемах Псковской области запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов, в том числе гидроциклов. «Помните! Браконьерство в период нереста приносит колоссальный ущерб водным биологическим ресурсам. Совместные рейды будут проводиться регулярно!» - добавили в заповеднике.