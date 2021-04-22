Происшествия

Мужчина незаконно провез семь иномарок через границу в Псковской области

Мужчина незаконно ввез из Латвии через таможенный пост в Псковской области семь иностранных транспортных средств. Уголовное дело на жителя Санкт-Петербурга, уклонившегося от уплаты таможенных платежей на сумму 8 млн рублей передано в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в период с 2016 по 2018 год через посты псковской таможни мужчина незаконно ввез из Латвии семь иностранных транспортных средств («BMW», «Mercedes-Benz», «Dodge») с поддельными идентификационными номерами и государственными знаками от российских автомобилей, которые состоят на учете ГИБДД. Таким образом, в таможенный орган мужчина представил недостоверные сведения, поэтому избежал декларирования и уплаты таможенных платежей в размере 8 млн рублей. Транспортные средства он продал.

Уголовное дело транспортная прокуратура направила для рассмотрения в Печорский районный суд Псковской области. Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок до пяти лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.