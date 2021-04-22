Происшествия

Житель города Дно лишился денег при покупке металлоискателей

Житель города Дно лишился 10 тысяч рублей при попытке приобрести металлоискатели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

53-летний мужчина решил приобрести два металлоискателя по объявлению на популярном интернет-сайте. После дистанционного общения с владельцем, житель города Дно перевел продавцу 10 тысяч рублей в счет оплаты заказанного товара, но металлоискатели он так и не получил. Продавец перестал отвечать на телефонные звонки, а на сайте объявление о продаже металлоискателей было удалено.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время сотрудники отделения полиции по Дновскому району выясняют все обстоятельства произошедшего.