Происшествия

Пожилого рыбака на синем мопеде разыскивают в Печорском районе

Леонида Атнишкина 1955 года рождения разыскивают полицейские в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 марта житель Печор выехал на мопеде синего цвета. Предположительно, собирался на рыбную ловлю на Псковское озеро. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения. Волосы седые. Был одет в синие куртку и штаны.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Леонида Атнишкина, просят обратиться в МО МВД России «Печорский» или позвонить по телефону 02.