Происшествия

За убийство и поджог житель Бежаницкого района отправится в колонию на 9 лет

32-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за убийство и поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ночь с 3 на 4 июля на почве ревности подсудимый нанес знакомому удар ножом в шею и попал в сонную артерию. От полученной раны потерпевший скончался. Желая скрыть следы преступления, обвиняемый поджег баню, в которой находилось тело убитого, причинив владельцу бани материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

По итогам рассмотрения дела мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.