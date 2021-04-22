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За убийство и поджог житель Бежаницкого района отправится в колонию на 9 лет

22.04.2021 17:28|ПсковКомментариев: 0

32-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за убийство и поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ночь с 3 на 4 июля на почве ревности подсудимый нанес знакомому удар ножом в шею и попал в сонную артерию. От полученной раны потерпевший скончался. Желая скрыть следы преступления, обвиняемый поджег баню, в которой находилось тело убитого, причинив владельцу бани материальный ущерб в размере 80 000 рублей.

По итогам рассмотрения дела мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Теги: #уголовное дело #Бежаницкий район #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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