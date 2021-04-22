Происшествия

За торговлю дикой коноплей осудили великолучанина

Великолучанина привлекли к уголовной ответственности по нескольким статьям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В августе 2015 года подсудимый нашел выкопанные из земли три гранаты Ф-1 (без запасов) в лесу в Великолукском районе. Найденное мужчина стал хранить в своей квартире до изъятия в декабре 2020 года.

Кроме того, в сентябре 2019 года в одной из деревень Великолукского района подсудимый обнаружил не менее 10 дикорастущих кустов конопли. Он сорвал растение, принес в свою квартиру и, высушив, получил наркотическое средство. Часть наркотика мужчина употребил лично, а оставшуюся часть хранил до момента изъятия.

А в мае 2020 года обвиняемый незаконно сбыл наркотическое средство в значительном размере человеку, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом сотрудниками ОКОН ОМВД России по городу Великие Луки.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по всем преступлениям суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Кроме того, суд учел полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.