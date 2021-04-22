Происшествия

Пал травы подобрался к «Линии Сталина» в Островском районе

«Военно-исторический музей-заповедник» 22 апреля опубликовал видео с кадрами пожара на территории филиала «Мемориальный комплекс "Линия Сталина"» в Островском районе. Пострадавших нет, сообщается в группе музея В Контакте.

«Один и тот же вопрос каждый год... Зачем поджигать сухую траву?Уже по сто тысяч раз говорилось, все знают, это не делает лучше никому и ничему! Наши сотрудники в единичном количестве, кто смог оказаться быстрее рядом, участвовали в тушении этого огромного пожара! Никто не пострадал! Но все могло сложиться иначе! А теперь представьте как в таком огне сгорают растения, деревья, животные! Пожалуйста! Не поджигайте траву! Это очень страшно! ГБУК ПО "Военно-исторический музей-заповедник" выражает благодарность сотрудникам филиала Федорову А.А. и Федоровой Л.Н. за участие в ликвидации пожара!», - сообщили в музее.