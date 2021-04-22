Происшествия

Пскович проведет в колонии более 2 лет за мошенничество

Более двух лет лишения свободы получил пскович за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

11 ноября в хостеле на улице Рокоссовского, 36 А мужчина увидел у знакомой мобильный телефон марки «Ноnor 9А». Он попросил телефон для звонка, вышел с ним на улицу и скрылся, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 5000 рублей.

Учитывая совокупность преступлений, суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.