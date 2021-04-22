Происшествия

Иностранца задержали за незаконное пересечение границы в Псковской области

Иностранца задержали за незаконное пересечение государственной границы России в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Пограничники задержали мужчину 1974 года рождения, направлявшегося в Россию с территории сопредельного государства, вдоль железнодорожных путей. Въезд на территорию страны был ему запрещен по причине привлечения ранее к уголовной ответственности. После отбывания наказания за кражу в одном из российских регионов, иностранца выдворили с территории России.

По данному факту возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу.