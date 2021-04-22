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Мошенники убедили псковича оформить кредит и перевести им почти 350 тысяч рублей

23.04.2021 11:55|ПсковКомментариев: 0

Мошенники убедили псковича оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

22 апреля жителю областного центра, мужчине 1962 года рождения, позвонила неизвестная женщина, а потом мужчина, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что злоумышленники намереваются завладеть денежными средствами псковича. В этой связи они порекомендовали горожанину незамедлительно оформить банковский кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Мужчина последовал рекомендациям незнакомцев: оформил кредит, обналичил деньги и через банкомат перевел 349 тысяч рублей на указанный ему счет. Он планировал перечислить и дополнительную сумму, но сотрудники банка, обратив внимание на характер осуществляемых им операций, предупредили клиента, что, скорее всего, его вводят в заблуждение мошенники.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. В настоящее время возбудили уголовное дело, идет расследование.

Теги: #мошенники #кредит #дистанционное мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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