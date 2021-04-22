Происшествия

Пожилой пскович попался на краже алкоголя

63-летний пскович попался на краже алкоголя в магазине сегодня, 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 11:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Народной поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.