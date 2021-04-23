Происшествия

Псковичи чаще других россиян страдают от преступников

Наибольший рост количества потерпевших от преступлений в 2020 году зарегистрирован в Северной Осетии, Ленинградской и Псковской областях. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Совете Федерации.

«Потерпевшими от преступлений в 2020 году стали 1,376 млн человек, их число в сравнении с предыдущим отчетным периодом незначительно увеличилось (плюс 0,5%, или 6 941). Наибольший рост в относительном выражении отмечен в Республике Северная Осетия - Алания, Ленинградской и Псковской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, городах Санкт-Петербурге и Севастополе», - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что наибольшее сокращение числа пострадавших зафиксировано в Адыгее, Башкирии, Ярославской, Тульской, Иркутской областях, Ненецком автономном округе и Карачаево-Черкесии.

В прошлом году от преступлений погибло 22 783 человека, то есть на 5,2% меньше, чем в 2019 году. «В том числе на 5,2% уменьшилось количество убитых, на 3,4% - потерпевших по части 4 статьи 111 УК РФ», - говорится в документе.